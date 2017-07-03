Дело Новинского: Луценко не исключил новое представление в Раду

ГПУ может сделать новое представление в Верховную Раду насчет нардепа Вадима Новинского - в этот раз уже из-за экономических преступлений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Регламентного комитета парламента.

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Первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник отметил, что насколько ему известно, Новинскому до сих пор не сообщили о подозрении. Так, депутат обратился в прокуратуру с вопросом, каковы были мотивы внесения представления, в таком случае.

"Досудебное следствие в отношении народного депутата Новинского продолжается. Сейчас мы анализируем другие его действия, которые, вероятно, выведут нас на новое обращение в Верховную Раду, и будет связано с экономическими преступлениями", - сказал Луценко.

Он добавил, что лишь после этого следователь считает правильным полноценно рассматривать дело.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.