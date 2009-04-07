Госкомстат обнародовал инфляцию за март

Инфляция в марте по отношению к февралю составила 1,4%, с начала года – 5,9%.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Вместе с тем рост цен производителей в марте по отношению к февралю составил 1,1%, с начала года – 3,1%.

Справка УНИАН. В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился на 21,6%.