Госкомстат обнародовал инфляцию за март
09:57, 07 апреля 2009Общество
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С начала года – 5,9%
Инфляция в марте по отношению к февралю составила 1,4%, с начала года – 5,9%.
Об этом сообщается на сайте Госкомстата.
Вместе с тем рост цен производителей в марте по отношению к февралю составил 1,1%, с начала года – 3,1%.
Справка УНИАН. В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.
По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился на 21,6%.
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