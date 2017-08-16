Житомирская ОГА собирает предложения по празднованию 80-летия области
17:14, 16 августа 2017Общество
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Областная госадминистрация попросила общественность и активных житомирян приобщиться к планированию этих праздничных мероприятий.
Житомирская власть попросила поддержки у граждан \ Фото Игорь Щербаков via zhzh.info
Житомирская областная государственная администрация (ОГА) собирает предложения по празднованию 80-летия области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, 22 сентября этого года Житомирщина будет отмечать 80-ю годовщину со дня образования области.
В связи с этим ОГА пригласила общественность и активных житомирян приобщиться к планированию этих праздничных мероприятий.
Предложения по организации и празднованию можно присылать на электронный адрес obl_info@ukr.net или по тел.: (0412) 47-46-49.
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