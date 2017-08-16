Джордж Мартин назвал истинную причину убийства Эддарда Старка

Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это - это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка", - рассказал Мартин.

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Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении", - пояснил писатель.

Отметим, что один из главных персонажей "Песни льда и пламени" Эддард Старк был убит в конце первого романа цикла. Его сыграл актер Шон Бин.

Как сообщал УНИАН, новую серию "Игры престолов" выложили в интернет за пять дней до премьеры. В утечке виновата HBO Spain, которая открыла 16 августа доступ к новой серии для подписчиков, где она была доступна как минимум час.