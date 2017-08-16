Скульпторы со всей Украины создают парк ремесленников в Каменце-Подольском (видео)
12:32, 16 августа 2017Общество
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Они резьбят ремесленников разных профессий, которые были популярны в древнем городе.
Скульпторы со всей страны создают парк ремесленников в Каменце-Подольском
Скульпторы со всей Украины создают парк ремесленников в Каменце-Подольском. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Они резьбят ремесленников разных профессий, которые были популярны в древнем городе. Современные зодчие из стволов дубов изготавливают часовщика, сапожника, ткачиху, кузнеца и еще немало других квалифицированных рабочих.
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Почти все скульптуры имеют два с половиной метра роста.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе стартовал пилотный проект по цифровому творчеству и развитию подростков Atom Space.
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