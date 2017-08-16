Скульпторы со всей Украины создают парк ремесленников в Каменце-Подольском (видео)

12:32, 16 августа 2017
Общество
654 0

Они резьбят ремесленников разных профессий, которые были популярны в древнем городе.

Скульпторы со всей Украины создают парк ремесленников в Каменце-Подольском. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они резьбят ремесленников разных профессий, которые были популярны в древнем городе. Современные зодчие из стволов дубов изготавливают часовщика, сапожника, ткачиху, кузнеца и еще немало других квалифицированных рабочих.

Читайте такжеВ США создадут город для любителей марихуаны

Почти все скульптуры имеют два с половиной метра роста. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе стартовал пилотный проект по цифровому творчеству и развитию подростков Atom Space.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парк ремесленников в Каменце-Подольском#парк деревянных скульптур