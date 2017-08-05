В Одессе стартовал пилотный проект по цифровому творчеству и развитию подростков Atom Space

В Одессе сегодня cтартовал пилотный проект по цифровому творчеству и развитию подростков Atom Space.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в субботу на пресс-конференции сообщили организаторы проекта, созданного международной IT-компанией Provectus и IT2School – сообществом специалистов, бесплатно обучающих детей школьного возраста навыкам программирования и современным технологиям.

Читайте такжеАбитуриенты с оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО и аттестатовПо словам основателя, СОО Provectus Николая Антонова, указанный некоммерческий образовательный проект в Украине - эксперимент. Его цель - организовать для подростков особое пространство, где они смогут себя реализовывать, получить знания и самообразовываться.

В частности, с 5 августа к обучению приступили 50 резидентов (слушателей) в возрасте от 14 до 18 лет, для чего в Atom Space специально представлено несколько зон - лекторий, коворкинг, bootcamp, с возможностью обучаться и получить первый опыт на собственных проектах. Оборудованы специальные места, предоставлены компьютеры и пр.

Отмечается, что дети смогут совершенствовать и применять свои знания в сферах Technology, Engineering и Math. «Если проект себя оправдает, то будем расширять такие курсы», - сказал Антонов.

Как пояснила УНИАН менеджер по связям с общественностью Provectus Татьяна Голубенко, для того, чтобы стать резидентом Atom Space, подросткам требовалось пройти собеседование.

«Предпочтение отдавалось исключительно мотивированным детям, независимо от социального статуса. Тем, кто искренне хочет получить определенные знания, а не тому, кто пришел по настоянию родителей. Для резидентов Atom Space – все бесплатно», - подчеркнула Голубенко. Резиденты Atom Space смогут бесплатно посещать лекции, мастер-классы, тренинги, регулярные занятия, в том числе по программе CodeClubUA и разработками преподавателей IT2School, а также иметь возможность заниматься в коворкинге до 4 часов в день.

Как пояснила Голубенко, все консультанты, преподаватели и лекторы будут обучать и координировать проекты на добровольных началах.

«Это вклад в развитие подрастающего IT-поколения, поэтому отбору резидентов Atom Space уделялось особое внимание», - добавила она.

Всем слушателям выданы специальные карточки. При посещении лекций, выполнении домашнего задания и пр. резидентам будут начисляться баллы. Последние через месяц будут суммироваться и, как пояснила менеджер по связям с общественностью, если подросток был достаточно активен, действие карточки продлят, если нет – аннулируют. Освободившееся место займет следующий, более мотивированный, ребенок.

На территории пространства Atom Space запрещено употреблять алкогольные напитки, курить, «зависать» в социальных сетях и компьютерных играх.