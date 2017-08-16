В Ивано-Франковске обнаружили массовое захоронение людей

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 50 человек обнаружили в Ивано-Франковске во время прокладки электрического кабеля рядом с центральным городским озером, пишет Радио Свобода.

Работники "Прикарпатьеоблэнерго", по словам очевидцев, сначала не придали значения находке, ведь рядом расположено старое еврейское кладбище. Однако местные жители не позволили закопать могилу и позвонили в полицию.

Сейчас раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия "Память". В траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта. Среди них встречаются элементы женской и детской одежды. По словам руководителя КП "Память" Василия Тымкива, на этом этапе раскопок ему пока трудно оценить масштабы захоронения, однако, судя по длине и глубине траншеи, можно утверждать как минимум о 50 жертвах.

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"Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно – глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет, пока что, пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть, тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", – говорит Василий Тымкив.

Местность рядом с погребением в 40-х годах ХХ века использовалась для захоронения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов. Однако, судя по особенностям захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле лежат останки жертв НКВД. По словам Василия Тымкива, преимущественно большевики использовали для захоронения естественные неровности рельефа – рвы и углубления, не пытаясь выкопать глубокую яму.

Пока что ученые не имеют официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации. Для этого им сначала необходимо выяснить размеры захоронения.