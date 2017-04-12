На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны (видео)
21:07, 12 апреля 2017Общество
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В огромных братских могилах могут быть похоронены 11 тыс. советских военнопленных.
Неизвестное захоронение / скриншот
На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны.
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Здесь, по свидетельству историков, в огромных братских могилах могут быть похоронены 11 тыс. советских военнопленных и более 10 тыс. мирного, преимущественно еврейского, населения.
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