На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны (видео)

В огромных братских могилах могут быть похоронены 11 тыс. советских военнопленных.

На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны. Читайте такжеУникальная находка: на Львовщине археологи обнаружили 80 старинных монет 14 века Здесь, по свидетельству историков, в огромных братских могилах могут быть похоронены 11 тыс. советских военнопленных и более 10 тыс. мирного, преимущественно еврейского, населения.

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