На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны (видео)

21:07, 12 апреля 2017
Общество
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В огромных братских могилах могут быть похоронены 11 тыс. советских военнопленных.

На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны /

На Волыни нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны.

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Здесь, по свидетельству историков, в огромных братских могилах могут быть похоронены 11 тыс. советских военнопленных и более 10 тыс. мирного, преимущественно еврейского, населения.

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Теги: #Волынь#захоронения