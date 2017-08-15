В Черновцах на взятке в 1350 евро задержали чиновника Госархива

В Черновцах правоохранители задержали на взятке в 1350 евро чиновника Государственного архива Черновицкой области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, сегодня работники прокуратуры совместно со следователями полиции и работниками СБУ задержали чиновника Госархива области после получения им 1350 евро неправомерной выгоды.

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Эту сумму он требовал и получил от гражданина за изготовление и выдачу фиктивных архивных справок о месте рождения его родителей.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос вручения ему письменного уведомления о подозрении. Досудебное расследование продолжается.