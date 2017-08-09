В Киеве разоблачили арбитражного управляющего, который вымогал взятку в 600 тысяч долларов

В Киеве оперативники Службы безопасности Украины разоблачили арбитражного управляющего, который вымогал взятку 600 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что арбитражный управляющий был назначен хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совместно с директором обанкротившегося предприятия и еще одним пособником вымогали от представителя коммерческой структуры 600 тыс. долларов. В такую сумму они оценили допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, два сообщника арбитражного управляющего были задержаны в центральной части Киева во время получения "первого взноса" - 30 тыс. долларов. При этом одновременно в столице был задержан и организатор сделки - арбитражный управляющий.

Трем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги).

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.