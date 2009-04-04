Луценко нашел у владельцев "Интера" поддельные документы на телеканал

Министерство внутренних дел на будущей неделе будет просить Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело по факту подделки документов на право собственности акций “Интера”, переданных от бывшего главного акционера телеканала Игоря Плужникова другим лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«МВД уже на будущей неделе подаст в Генпрокуратуру просьбу возбудить уголовное дело по факту подделки, в ходе которого будет установлено, кто, с какой целью подделал этот официальный документ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что еще в 2005 году Государственный департамент борьбы с экономической преступностью МВД Украины возбудил уголовное дело, связанное с рядом операций с акциями некоторых украинских и зарубежных компаний. Одной из этих операций был переход права собственности на телеканал «Интер» «от на тот момент еще живого господина Плужникова к другим новым владельцам». «Тогда же была заказана экспертиза, и эксперт установил, что нотариально заверенная копия доверенности от имени господина Плужникова в части его подписи и написания его фамилии является фальсифицированной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, главный акционер, соучредитель телеканала «Интер» Игорь Плужников умер 22 июня 2005 года в Германии от острого инфекционного гепатита.

По официальной информации, И.Плужников владел 71% акций телеканала «Интер». Вскоре 61% был продан вдовой И.Плужникова Светланой компании Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Согласно расследованию некоторых СМИ, соглашение о продаже канала состоялось 19 апреля 2005 года, а активные действия по смене собственности «Интера» совпали с внезапной болезнью и смертью И.Плужникова. Политики, в частности Владимир СИВКОВИЧ (Партия регионов), обращались в СБУ и Генпрокуратуру с требованием расследовать обстоятельства смерти И.Плужникова, связывая его смерть с якобы неудачным соглашением по продаже контрольного пакета акций «Интера».