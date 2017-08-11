Суд в оккупированном Крыму оставил 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова под стражей до 19 августа

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на административный арест крымскотатарского активиста Сервера Караметова и оставил его под стражей до 19 августа.

Как сообщает Радио Свобода, поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.

Караметов проводил одиночный пикет под зданием подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где слушалось дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, возбужденное за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 г.

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В отношении Караметова составили два административных протокола - за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и за «сопротивление сотрудникам полиции».

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя 9 августа приговорил Караметов к 10 суткам административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».

Караметов задерживают в аннексированном Крыму уже не впервые. В День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации в 1944 году. Через 3 часа его отпустили после составления административного протокола.