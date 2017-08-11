Суд в оккупированном Крыму оставил 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова под стражей до 19 августа
Караметов проводил одиночный пикет под зданием подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где слушалось дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на административный арест крымскотатарского активиста Сервера Караметова и оставил его под стражей до 19 августа.
Как сообщает Радио Свобода, поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.
Караметов проводил одиночный пикет под зданием подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где слушалось дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, возбужденное за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 г.
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В отношении Караметова составили два административных протокола - за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и за «сопротивление сотрудникам полиции».
Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя 9 августа приговорил Караметов к 10 суткам административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».
Караметов задерживают в аннексированном Крыму уже не впервые. В День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации в 1944 году. Через 3 часа его отпустили после составления административного протокола.