Мировые цены на нефть незначительно изменились
00:47, 04 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 3 апреля на ведущих нефтяных биржах незначительно изменились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,47 (+0,72) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,51 (-0,13) долл./барр.
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