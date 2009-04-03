Экспертиза подтвердила самоубийство российского вице-консула в Одессе

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, найденный утром 30 марта повешенным в российском Генеральном консульстве в Одессе вице-консул Игорь Цветков покончил жизнь самоубийством.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Одесском бюро судебно-медицинской экспертизы.

По заключению судебно-медицинского эксперта Сергея ЮРЧЕНКО, принимавшего участие в проведении экспертизы с украинской стороны, для иных выводов не имеется оснований.

В Генконсульстве Российской Федерации, в здании которого произошла трагедия, отказываются от любых комментариев.

Не имеют никаких сведений о причинах и обстоятельствах смерти 44-летнего дипломата, а также согласованном с его родственниками месте захоронения и в Представительстве МИД Украины в Одессе.

«Мы до сих пор не получили ноту по этому поводу от Генерального консульства Российской Федерации», - заявил в беседе с корреспондентом УНИАН первый секретарь Представительства МИД Украины в Одессе Георгий ЗАКРАВЯВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, И.Цветков функционально отвечал в Генконсульстве РФ за двустороннее сотрудничество в культурной сфере. Женат, отец 13-летней дочери. Согласно сообщениям некоторых СМИ, именно И.Цветков отвечал также за сотрудничество и поддержку, в том числе финансовую, пророссийских политических сил Одессы, в частности, партии «Родина», возглавляемую Игорем МАРКОВЫМ. По сведениям некоторых СМИ, в январе текущего года из автомобиля И.Цветкова был похищен портфель со служебной документацией.