Тело погибшего под Марьинкой бойца из Пустомыт везут домой, завтра похороны (фото)
10:39, 10 августа 2017Общество
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Похоронят бойца в пятницу в 11:00 на местном кладбище в Лисневичах с привлечением почетного караула.
Владимир Зейлик погиб 7 августа \ фото: facebook.com/IgorFinkanin
Завтра, 11 августа, на Львовщине проведут в последний путь погибшего сына Украины 21-летнего Владимира Зейлика. Церемония захоронения героя состоится в 11.00 в селе Лисневичи Пустомытовского района, сообщается на сайте Львовской областной госадминистрации.
Читайте такжеБлиз Марьинки погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" (фото)10 августа в 20.00 состоится парастас в доме семьи Зейлик.
Волонтеры в соцсетях сообщают, что тело бойца как раз везут домой на Львовщину.
Церемония захоронения героя состоится в 11.00 в селе Лисневичи \ Фото: facebook.com/IgorFinkanin
7 августа в зоне АТО погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" из города Пустомыты на Львовщине, Владимир Зейлик. Боец служил в сухопутных войсках. Погиб в районе Марьинки. У погибшего остались родители и младший брат.
10 августа в 20.00 состоится парастас в доме семьи Зейлик \ Фото: facebook.com/IgorFinkanin
У погибшего остались родители и младший брат \ Фото: facebook.com/IgorFinkanin
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