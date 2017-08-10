Тело погибшего под Марьинкой бойца из Пустомыт везут домой, завтра похороны (фото)

10:39, 10 августа 2017
Общество
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Похоронят бойца в пятницу в 11:00 на местном кладбище в Лисневичах с привлечением почетного караула.

Фото: facebook.com/IgorFinkanin

Завтра, 11 августа, на Львовщине проведут в последний путь погибшего сына Украины 21-летнего Владимира Зейлика. Церемония захоронения героя состоится в 11.00 в селе Лисневичи Пустомытовского района, сообщается на сайте Львовской областной госадминистрации.

Читайте такжеБлиз Марьинки погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" (фото)10 августа в 20.00 состоится парастас в доме семьи Зейлик.

Волонтеры в соцсетях сообщают, что тело бойца как раз везут домой на Львовщину.

Фото: facebook.com/IgorFinkanin

7 августа в зоне АТО погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" из города Пустомыты на Львовщине, Владимир Зейлик. Боец служил в сухопутных войсках. Погиб в районе Марьинки. У погибшего остались родители и младший брат.

Фото: facebook.com/IgorFinkanin Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/08/10/tilo_zagyblogo_biytsya_z_pustomyt_pryvezly_dodomu_zavtra_pohoron_1147885
 
Фото: facebook.com/IgorFinkanin

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Теги: #погиб Зейлик#прощение Зейликом#похороны Зейлика