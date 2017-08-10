Тело погибшего под Марьинкой бойца из Пустомыт везут домой, завтра похороны (фото)

Завтра, 11 августа, на Львовщине проведут в последний путь погибшего сына Украины 21-летнего Владимира Зейлика. Церемония захоронения героя состоится в 11.00 в селе Лисневичи Пустомытовского района, сообщается на сайте Львовской областной госадминистрации.

Читайте такжеБлиз Марьинки погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" (фото)10 августа в 20.00 состоится парастас в доме семьи Зейлик.

Волонтеры в соцсетях сообщают, что тело бойца как раз везут домой на Львовщину.

7 августа в зоне АТО погиб 21-летний боец батальона "Донбасс" из города Пустомыты на Львовщине, Владимир Зейлик. Боец служил в сухопутных войсках. Погиб в районе Марьинки. У погибшего остались родители и младший брат.