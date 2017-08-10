Российкие оккупанты проводят обыск в доме мусульман в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов.

"В доме у мусульман Крыма очередной обыск! Белогорск, село Новокленово, улица Чехова, 26. В доме как минимум четверо детей", - заявил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал, что в селе Новокленовое Белогорского района оккупированного Россией Крыма вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц.

«В селе Уч Козь (ныне - Новокленовое) Карасубазарского (ныне - Белогорского) района Крыма вооруженные российские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание», - сообщил глава Меджлиса.

В то же время, на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе не сообщается.