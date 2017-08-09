Суд оставил подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова под стражей еще на 60 суток (фото)

Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева удовлетворила ходатайство обвинения и продлила для Ивана Безъязыкова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 8 октября.

Вместе с тем суд не удовлетворил ходатайство защитников обвиняемого изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, и выделить ему полицейскую охрану.

Кроме того, суд назначил дело полковника ВСУ Безъязыкова к рассмотрению в рамках судебного следствия.

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Следующее заседание, на котором планируется заслушать обвинительный акт, назначено на 12:00 18 августа.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами в декабре 2016 года. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК).

Боевики удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.