Флотам Украины и России надо больше времени проводить вместе

Перспективы сотрудничества флотов Украины и России на Черном море хорошие, нужно проводить больше двусторонних мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Севастополе советник начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь КАСАТОНОВ, бывший командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке.

По словам И.КАСАТОНОВА, «вопрос взаимодействия двух флотов не новый. Уже наработан определенный опыт - как политический, так и военно-политический». По мнению адмирала, «если говорить об опыте, то нужно продолжать то, что было раньше. Нужно взаимодействовать в рамках БЛЭКСИФОР, тем более что в этом контексте наработаны многие документы». «Другое дело, - добавил он, - конечно, нужно больше проводить и двусторонних мероприятий. Наш начальник генерального штаба Вооруженных Сил России встречался с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, и о таких учениях договорились». Как считает И.КАСАТОНОВ, «не следует забывать о военно-техническом сотрудничестве, например, в авиации, других сферах».

По мнению советника, «нужно уважать друг друга по-настоящему». Он считает, что перспективы сотрудничества у флотов есть, «и этими вопросами нужно заниматься как на стратегическом уровне, так и на тактическом».

Отвечая на вопрос о перспективах использования российским ВМФ полигона для подготовки летчиков палубной авиации «Нитка» (в районе крымского города Саки - УНИАН), И.КАСАТОНОВ отметил: «это все положительный опыт. «Нитка», конечно, России нужна. Год пропустили, не договорились об использовании «Нитки». Летчики вышли в океан и отрабатывались с палубы авианесущего корабля». Но, как подчеркнул адмирал, методика подготовки пилота морской авиации «должна предполагать отработку на «Нитке». «Это выгодно и России, и Украине. Просто нужно оплату держать на уровне, и не завышать ее. Перспективы для сотрудничества флотов, считаю, хорошие», - подчеркнул он.