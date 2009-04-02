Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК обсудил с послами стран “Большой семерки”, представителями Всемирного банка и Международного валютного фонда в Украине перспективы дальнейшего сотрудничества.

Темой встречи стали динамика экономического развития Украины и перспективы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

А.ШЛАПАК проинформировал послов и представителей мировых финансовых учреждений о тенденциях развития экономики Украины, отметив, что официальные данные, в результате изменения порядка обнародования статистических наблюдений, будут известны общественности только в начале второго полугодия.

По мнению Секретариата Президента, это противоречит практике развитых стран, где в период кризиса обычно начинается более активное использование оперативных, ежемесячных статистических данных для принятия политических решений.

В то же время, данные платежного баланса, которые приводил А.ШЛАПАК, свидетельствовали, что в Украине достигнут равновесный курс иностранной валюты.

Первый заместитель главы СП заверил дипломатов и представителей финансовых институтов, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает законопроекты, касающиеся оздоровления государственных финансов, в частности, увеличения ресурсов Государственного бюджета и Пенсионного фонда, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады Украины.