Тимошенко растолкует главе Донецкого облсовета, что долгов по зарплате нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует завтра, 3 апреля, в 12.00 провести совещание по вопросам выплаты заработной платы в угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«На сегодняшний день не существует задолженности перед работниками Министерства угольной промышленности – шахтерами, шахтостроителями, всеми теми, кто сегодня работает и занят на предприятиях угольной отрасли, включая и сферу обслуживания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что после заявления председателя Донецкого областного совета Анатолия БЛИЗНЮКА о наличии многомиллионной задолженности на предприятиях угольной отрасли в Донецкой области она перепроверила всю информацию о состоянии выплат.

«Я проанализировала все данные, и могу сказать, что на сегодняшний день абсолютно все деньги на заработную плату в угольной отрасли перечислены. Всем, каждому человеку заработная плата либо уже выплачена, либо будет выплачена через несколько часов, потому что все еще осуществляется процесс выплат», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что на совещание будет приглашен А.БЛИЗНЮК, руководство Министерства угольной промышленности, а также представители профсоюзов для выяснения и перепроверки всей информации.

«На данную минуту я убеждена, что задолженности по заработной плате всем работающим в угольной отрасли на сегодняшний день не существует», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО объявила благодарность министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ за ликвидацию задолженности по выплате заработной платы в угольной отрасли.

В то же время, А.БЛИЗНЮК сообщил 1 апреля, что в Донецкой области по состоянию на 31 марта задолженность по выплате заработной платы работникам угольной отрасли составляет 736,2 млн. грн.

Он опроверг недавнее заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство выплатило задолженность по зарплате шахтерам. «Надо называть вещи своими именами. В данном случае я не знаю, о чем говорила премьер-министр. Я не называю цифры по стране, я назвал их по Донецкой области. Все остальное – это неправильная информация, если не сказать больше», - сказал А.БЛИЗНЮК.