Остыть в жару. Выбор "Стилуса"

Угнетающая жара в Украине не оставила равнодушным никого. Хотя сейчас и пришло небольшое похолодание после "африканской" погоды, жара снова вернется. Чтобы не изнывать от зноя, лучше заранее заняться охладительной техникой – интернет-магазин «Стилус» выбрал несколько подходящих и доступных вариантов.

Конечно же самым оптимальным и наиболее эффективным выбором станет кондиционер. Именно он способен дарить вожделенную прохладу летом, а некоторые модели согреют и зимой.

Хорошим выбором станет кондиционер Ergo AC-0917CH стоимостью 5 200 грн – качественный классический кондиционер, который можно использовать круглогодично от -7 до +43°C: зимой – для обогрева, а летом для охлаждения или мягкого осушения воздуха. Такой агрегат можно купить с рассрочкой до 8 месяцев без переплат. Мощности охлаждения и обогрева достаточно для установки в просторном помещении площадью до 25 м2.

Он подойдет тем, кто не намерен лишать себя прохлады ночью – у кондиционера есть режим работы в ночное время при низком уровне шума. В режиме «Авто» выполняется автоматическая смена режимов работы, в зависимости от показания температуры в помещении. К дополнительным функциям модели можно отнести: режим «Турбо» (в жаркий день вы сможете быстро охладить помещение), 24-часовой таймер включения и выключения, функцию запоминания угла наклона жалюзи, систему самодиагностики.

Кроме того, в кондиционере установлен фильтр «Холодная плазма», который выполняет очистку воздуха от вирусов, бактерий, пыли, пыльцы растений и табачного дыма.

Далее стоит отметить кондиционер Ergo AC-1217CH – это более мощный вариант. В отличие от предыдущей модели, его мощности будет достаточно для охлаждения и обогрева помещения до 35 м2.

Внутренний блок сплит-системы Ergo AC-1817CH выполнен из качественного пластика, на его передней панели есть темная полоса с дисплеем, на котором отображаются все заданный функции и режим работы. Кондиционер также обеспечит не только комфортную, но и здоровую среду, благодаря фильтру тонкой очистки – он справится с пылью, вирусами, бактериями и табачным дымом.

На данную модель также действует предложение о рассрочке без переплат до 8 месяцев. Сейчас его можно приобрести за 6 815 грн.

Впрочем, не нужно забывать и о более экономном варианте – вентиляторе. Вентиляторы имеют ряд преимуществ перед другой климатической техникой - приятная цена, мобильность, не пересушивают воздух, могут работать даже на обширной площади.

Стоит обратить внимание на напольный вентилятор Rotex RAF50-E стоимостью 396 грн. Он прост и удобен в эксплуатации, устойчив. Вентилятор имеет лопасти в диаметре 40 см, его мощность составляет порядка 45 Вт. Можно выбрать оптимальный режим работы благодаря возможности выбора скорости вращения. Агрегат эффективно распределяет поток воздуха, рассеивая его в пространстве.

Высоту вентилятора можно регулировать (максимальная - 1,3 м), есть функция подсветки, благодаря которой его легко можно найти в темном помещении.

Не многие знают, но прекрасным решением помимо кондиционера и вентилятора, станет климатический комплекс - многофункциональный прибор, выполняющий одновременно увлажнительную и очистительную функцию. Такие приборы — незаменимая вещь в жилище аллергиков. Они справятся с пылью, перхотью, шерстью домашних питомцев, пыльцой и запахами.

Хит продаж - климатический комплекс Midea AD90-E, который не только охладит воздух, но и станет залогом идеального микроклимата в помещении площадью до 20 кв. м. Он заменяет сразу несколько бытовых приборов - работает как охладитель, мойка воздуха, обогреватель и ионизатор, а значит в итоге вы еще и экономите свои средства.

Напольный комплекс наполняет помещение чистотой и свежестью круглосуточно. За фильтрацию воздуха отвечает комплекс фильтров, состоящий из фильтра предварительной очистки, антибактериального увлажняющего и угольного фильтров, которые не пропустят ни единой пылинки, бактерии или вируса. Большого резервуара для воды (7 л) при расходе 260 г/ч вполне хватит на долгое время работы.

Он прост в управлении - 7 кнопок, вся информация выводится на цифровой дисплей, а также прилагается пульт. Есть возможность программирования таймера, что позволит не беспокоиться об отключении прибора тогда, когда это необходимо. Мощность прибора - 65/2100 (режим обогрева), высота – 300 мм. Комплекс можно приобрести за 3 160 грн, с рассрочкой до 8 месяцев без переплат.

Удачной Вам покупки!