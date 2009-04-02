Украине нужно почти 6 млрд., чтобы только остановить эпидемию ВИЧ/СПИД

Украине нужно почти 6 млрд. грн., чтобы остановить эпидемию ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорили сегодня на первом Национальном форуме по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД в условиях экономического кризиса.

По словам председателя Координационного совета организации “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ”, Владимира ЖОВТЯКА, в общенациональной программе обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДОМ на 2009-2013 годы, которая принята Верховной Радой как закон, предусмотрено 511 млн. грн., а бюджетом 2009 года запланированы расходы в объеме 179 млн.

“Ежедневно 8 украинцев умирают от СПИДа и 50 инфицируются ВИЧ-инфекцией. В 2014 году СПИД может стать причиной почти половины всех смертей. Экономический кризис делает эпидемию ВИЧ/СПИД более ощутимой для рядового украинца, растут риски заражения, также из-за кризиса есть вероятность того, что распространение эпидемии ВИЧ/СПИД ускорится”, - отметил в своем выступлении В.ЖОВТЯК.