Прогноз погоды на завтра

3 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на побережье морей и в Закарпатье до 5° тепла, днем 8-13° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье 14-19° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области от 4° мороза до 1° тепла, днем 8-13° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2°мороза, днем 11-13° тепла.