Работники СБУ раскрыли схему земельных сделок

Работники Управления СБУ в Кировоградской области разоблачили схему незаконных сделок в сфере земельных отношений на общую сумму около 1,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, было установлено, что 28-летний руководитель одного из государственных предприятий региона в 2007 году заключил соглашение с другой государственной структурой о выполнении работ по оформлению договоров аренды земельных участков в нескольких районах Кировоградской и Одесской областей. Сразу после этого 650 тыс. грн. бюджетных средств были перечислены на расчетный счет возглавляемого им предприятия. Эти средства были распределены по счетам нескольких коммерческих структур за якобы предоставленные консультативные услуги.

С целью сокрытия собственной противоправной деятельности руководитель госпредприятия подписал фиктивные акты о выполненных работах. В действительности все сроки заключенного соглашения истекли, а никакие работы не выполнялись.

По материалам Управления СБУ в области прокуратурой Кировограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.