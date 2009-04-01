Патриарх Московский и всея Руси проведет в Украине около недели

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет находиться с архипастырским визитом в Украине около недели.

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ после встречи с Кириллом.

Он напомнил, что патриарх Московский прибудет в Киев 27 июля этого года - накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

По его словам, затем патриарх хочет посетить Херсонес, где крестился князь Владимир, далее Донецк – Святогорская лавра, потом Почаев (Тернопольская область) - Свято-Успенская Почаевская Лавра.

«Визит будет носить церковный и пасторский характер, хотя предусматриваются встречи с учеными. Его святость подчеркнул, что никоим образом он не хотел бы, чтобы какие-то политические моменты были во время визита», - отметил Ю.БОГУЦКИЙ, напомнив, что визит будет происходить накануне президентских выборов.

«Сроки будут определяться. Почаевская Лавра празднует свой юбилей 4 августа, так что этот визит продлится около недели, хотя точные даты будут определяться», - добавил он.

Ю.БОГУЦКИЙ также отметил, что для Украины приезд патриарха Московского и всея Руси имеет очень большое значение. Кроме того, он добавил, что это будет первый зарубежный визит Кирилла.

Как сообщал УНИАН 30 марта митрополит Владимир провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, во время которой передал официальное приглашение посетить Киев с архипастырским визитом.

Во время переговоров было решено, что патриарх Кирилл прибудет в столицу Украины 27 июля этого года - накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.