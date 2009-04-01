Театр на Подоле юбилей Гоголя празднует премьерой «Мертвых душ»

200-летие Николая Гоголя Киевский академический драматический театр на Подоле при поддержке мецената Дмитрия Андриевского решил отпраздновать премьерой спектакля «Мертвые души» по одноименной пьесе Михаила Булгакова.

Знаковое событие состоится в день рождения Николая Гоголя – 1 апреля.

«Эта премьера полностью отвечает нашему пониманию празднования 200-летнего юбилея Гоголя, и это одно из ряда мероприятий, организованных нами в честь величайшего писателя. Уже несколько лет мы сотрудничаем с музеем-заповедником Николая Гоголя в с. Васильевка Полтавской области. В настоящее время с творческой группой художников готовим уникальный фотоальбом, посвященный автору «Мертвых душ». Поэтому, конечно, гоголевская тема для меня не случайна», - отметил Дмитрий Андриевский, отвечая на вопрос журналистов, почему именно этот проект привлек его внимание.

По мнению Дмитрия Андриевского, в нынешних непростых условиях театры как никогда нуждаются в поддержке. «Они - те источники духовности и культуры, из которых должно черпать энергию наше общество, чтобы окончательно не превратиться в бездушных гоголевских типажей. Поэтому, несмотря на кризис, премьера спектакля «Мертвые души - художественное событие общеукраинского масштаба. И мы можем гордиться своей причастностью к этому мероприятию», - отметил меценат.

При поддержке Дмитрия Андриевского реализовано несколько масштабных художественных проектов, в частности, выставка картин грузинского художника Нико Пиросмани в Киеве, сооружение памятника величайшему поэту Шота Руставели, организация международного фестиваля театральных школ «Вдохновение» и тому подобное.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киевсовета от Блока Виталия Кличко и Председателем Украинской селянской демократической партии.