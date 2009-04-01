Нацкомиссия по морали угрожает свободе слова в Украине - УХСПЧ

09:27, 01 апреля 2009
Общество
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Вызов правам человека

Деятельность Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали не согласовывается с основными стандартами по правам человека, угрожает свободе слова и в значительной степени внедряет дискриминацию в украинском обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Владимир ЯВОРСКИЙ.

По его словам, с начала работы (июнь 2006 года) Национальная комиссия проверила свыше 7 тыс. видов продукции и СМИ, по ее инициативе были возбуждены свыше 200 уголовных дел по ст. 300 Уголовного кодекса Украины (сбыт продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости) и ст. 301 (сбыт продукции порнографического характера).

Как отметил В.ЯВОРСКИЙ, «жертвами» этого государственного органа стали группа «Скрябин», украинский и российский «Comedy Club», писатель Олесь УЛЬЯНЕНКО, газета «Блик», анимационный сериал «Симпсоны», журналы «EGO», «ХХL», «МАХIМ», телесериал «Счастливы вместе» и много других.

Правозащитник привел несколько аспектов, в которых, по его мнению, деятельность Нацкомисии нарушает права человека. По его словам, на сегодня законодательство о защите общественной морали является «абсолютно непредсказуемым». «Фактически, любое произведение с той или иной долей вероятности можно отнести к противоречащему общественной морали», - отметил В.ЯВОРСКИЙ.

Вторым нарушением, по его мнению, является процедура решения вопроса о том, нарушает ли определенная продукция общественную мораль. «На такое рассмотрение никогда не приглашают человека, в отношении которого рассматривается данный вопрос», - заявил правозащитник. Кроме того, по его словам, до сих пор недоступны все решения Национальной комиссии по защите общественной морали, а даже те из них, которые есть на сайте комиссии, изложены не в полном объеме.

В.ЯВОРСКИЙ заметил, что еще одним вызовом правам человека является несоизмеримость санкций, которые применяет комиссия. «Непропорциональность заключается в том, что уголовные санкции в любом случае нельзя применять при распространении подобных материалов. Такое наказание явно является чрезмерным», - заявил правозащитник.

«Никто не ожидал, что в Украине появится цензура в таком грубом виде как Национальная комиссия по защите морали», - заявил адвокат, председатель правления УХСПЧ Аркадий БУЩЕНКО. По его словам, проблема не в факте существования такого государственного органа, а в его неподконтрольности общественности. Как отметил правозащитник, решения комиссии «кроме того, что они нарушают права человека, чрезвычайно сложно обжаловать в судах из-за существенных недостатков в законодательстве, что усиливает правовое бесправие жертв деятельности этой комиссии».

В.ЯВОРСКИЙ отметил, что государство, которое является «одним из наиболее коррумпированных в Европе», где, по его данным, государственным органам власти не доверяют около 70% граждан, не имеет «ни юридического, ни морального права решать «что является моральным в обществе». «Таким образом, скрываясь под якобы благородными целями, государство создает систему государственной цензуры, которая является угрозой свободе слова и демократии», - заявил правозащитник.

Представители УХСПЧ также добавили, что готовы оказывать бесплатную правовую помощь всем гражданам или организациям, пострадавшим от деятельности Национальной комиссии по защите общественной морали.

 

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