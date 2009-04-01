Транзит российского газа на Балканы приостановлен
09:18, 01 апреля 2009Общество
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Взрыв на газопроводе
Пожар на взорвавшемся магистральном транзитном газопроводе в Молдавии потушен после того, как газопровод был перекрыт и давление в трубе упало до нуля. В связи с этим транзит российского газа, который шел по этой магистрали на Балканы, временно приостановлен, сообщает ИТАР-ТАСС.
Специалисты обследовали место взрыва и приступили к ликвидации аварии, сообщили источники в правоохранительных органах Молдавии. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений нет.
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