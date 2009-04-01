Транзит российского газа на Балканы приостановлен

09:18, 01 апреля 2009
Общество
4053

Взрыв на газопроводе

Пожар на взорвавшемся магистральном транзитном газопроводе в Молдавии потушен после того, как газопровод был перекрыт и давление в трубе упало до нуля. В связи с этим транзит российского газа, который шел по этой магистрали на Балканы, временно приостановлен, сообщает ИТАР-ТАСС.

Специалисты обследовали место взрыва и приступили к ликвидации аварии, сообщили источники в правоохранительных органах Молдавии. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений нет. 

Газета.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter