Луценко: подозреваемый в убийстве Ерохина сдался, но...

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в России явился с повинной один из подозреваемых в убийстве бывшего полковника МВД Романа Ерохина, сообщает “Украинская правда”.

"Человек, который был объявлен в розыск как один из подозреваемых в совершении убийства, в России явился с повинной", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, фамилия этого человека - БИДА, а прозвище - "Кабан".

Ю.ЛУЦЕНКО пояснил, что явка с повинной произошла на прошлой неделе. Министр добавил, что БИДА сам обратился в российские правоохранительные органы с просьбой вернуть его в Украину, однако те начали процедуру экстрадиции, которая может затянуться на длительное время.

На вопрос, сколько будет длиться эта процедура, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: "НЕМСАДЗЕ (уголовный авторитет) уже больше года в процессе (экстрадиции) и за это время один из членов банды в России в камере покончил жизнь самоубийством".

Министр добавил, что его лично также регулярно вызывают на допросы по делу Ерохина. "Меня спрашивают, правда ли весь тот бред, который пишут о моей роли в этом деле", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.Ерохина и выразил мнение, что в этом деле замешены представители Верховной Рады. По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением центров конвертаций.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о больших центрах конвертации.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина.

Через несколько дней милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника Р.Ерохина – бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Кроме того, 12 октября МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника Государственной налоговой администрации г. Киева Сергея БИДУ, обвиняемого в совершении убийства Р.Ерохина.