Шварценеггер и Сталлоне исполнили гавайский танец на вечеринке в честь дня рождения (видео)

16:07, 02 августа 2017
Общество
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На днях актеру и бывшему губернатору Калифорнии исполнилось 70 лет.

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Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне станцевали гавайский танец на вечеринке в честь дня рождения.

Видео исполнения гавайского танца-хулы Арнольд Шварценеггер выложил в свой Instagram. На днях актеру и бывшему губернатору Калифорнии исполнилось 70 лет.

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Видео актер сопроводил подписью, в которой поблагодарил за поздравления и отметил необходимость постоянного самосовершенствования.

Ранее Сильвестр Сталлоне, опубликовал фрагмент поздравительной речи, где он назвал Арнольда Шварценеггера "фантастическим врагом" и "хорошим другом".

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Теги: #Шварценнегер и Сталлоне