Шварценеггер и Сталлоне исполнили гавайский танец на вечеринке в честь дня рождения (видео)
16:07, 02 августа 2017Общество
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На днях актеру и бывшему губернатору Калифорнии исполнилось 70 лет.
Видео актер сопроводил подписью / скриншот
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне станцевали гавайский танец на вечеринке в честь дня рождения.
Видео исполнения гавайского танца-хулы Арнольд Шварценеггер выложил в свой Instagram. На днях актеру и бывшему губернатору Калифорнии исполнилось 70 лет.
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Видео актер сопроводил подписью, в которой поблагодарил за поздравления и отметил необходимость постоянного самосовершенствования.
Ранее Сильвестр Сталлоне, опубликовал фрагмент поздравительной речи, где он назвал Арнольда Шварценеггера "фантастическим врагом" и "хорошим другом".
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