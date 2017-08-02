Шварценеггер и Сталлоне исполнили гавайский танец на вечеринке в честь дня рождения (видео)

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне станцевали гавайский танец на вечеринке в честь дня рождения.

Видео исполнения гавайского танца-хулы Арнольд Шварценеггер выложил в свой Instagram. На днях актеру и бывшему губернатору Калифорнии исполнилось 70 лет.

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Видео актер сопроводил подписью, в которой поблагодарил за поздравления и отметил необходимость постоянного самосовершенствования.

Ранее Сильвестр Сталлоне, опубликовал фрагмент поздравительной речи, где он назвал Арнольда Шварценеггера "фантастическим врагом" и "хорошим другом".