Кабмин не против сиесты для украинцев, но этот вопрос должен решать работодатель

В условиях аномальной жары каждый работодатель в Украине вправе самостоятельно принимать решение по вводу сиесты для своих сотрудников, заявил УНИАН вице-премьер-министр Павел Розенко.

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«В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке», - отметил вице-премьер.

Вместе с тем Розенко добавил о том, что климатические условия в Украине еще не такие, чтобы вопрос введения сиесты выносить на уровень национальной идеи.

В соответствии с действующим трудовым законодательством, каждый работник, должен отработать 40 часов в неделю. Однако если предприниматель, по словам Розенко, считает, что для повышения эффективности производства или в виду состояния здоровья сотрудника нужно предоставлять ему не часовой перерыв, а два-три часа, то это его право.

«Никто работодателя в этом не ограничивает и сейчас. А говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем ее, к примеру, 35-часовой, на мой взгляд, является нецелесообразным», - уточнил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, директор Гидрометцентра при ГосЧС Николай Кульбида заявил, что в Украине до середины августа будет наблюдаться очень высокая температура и чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. По его словам, такая погода для этого периода времени является аномальной.

В Украине на Закарпатье в связи с аномальной жарой в первые дни августа на час сократили рабочий день.

Сиеста – это традиционный в некоторых странах с жарким климатом перерыв на обед и послеобеденный сон,. Греки отдыхают летом с 14:00 до 15:00–17:00, испанцы — с 13:00 до 17:00, итальянцы — с 13:00 до 15:00 или 16:00.