Фонд госимущества выставляет на аукцион акции ”Криворожстали”

Фонд государственного имущества Украины 1 декабря 2006 г. выставит на аукционные торги в Первой фондовой торговой системе 0,32% государственный пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Информационное сообщение об этом опубликовано в официальном издании Фонда госимущества «Ведомости приватизации» за 25 октября (№41).

Номинальная стоимость 0,32% государственного пакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» составляет 12 млн. 350 тыс. 507 тыс. грн. Номинальная стоимость одной акции ОАО - 1 грн.

Справка УНИАН. 93,02% пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (бывшая ОАО КГМК «Криворожсталь») принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH (Германия).

Фонд государственного имущества Украины на сегодняшний день является собственником 1,74% пакета акций «Криворожстали».

Ранее председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК неоднократно заявляла, что Фонд планирует выставить 1,74% пакет акций «Криворожстали» на мировом фондовом рынке.

Но в октябре 2006 г. Фонд госимущества заявил, что планирует до конца года реализовать на украинских фондовых биржах два 0,32% и два 0,33% пакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг».

ФГИУ уже выставил на аукционные торги 22 ноября на Украинской межбанковской валютной бирже 0,33% государственный пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг».