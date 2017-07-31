Более 60 тысяч украинцев попросили вид на жительство в Польше в этом году

За первые семь месяцев этого года более 66 тысяч граждан Украины обратились за видами на жительство в Польше.

Таковы данные польского управления по делам иностранцев, пишет Европейская правда.

Всего с начала года вид на жительство в Польше попросили более 100 тысяч иностранцев. Для сравнения – за весь 2015 год таких ходатайств было зафиксировано 108 тысяч, а в первые семь месяцев 2016 года – 73 тысячи.

Читайте такжеСейм Польши ввел новые правила трудоустройства для украинцев

Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество просьб о виде на жительство выросло на 40%.

Наибольшую группу иностранцев, которые просили вид на жительство в Польше, составляют украинцы – более 66 тысяч, далее следуют белорусы – 5 тысяч, индийцы – 4 тысячи, китайцы – 3,5 тысячи и вьетнамцы – 3 тысячи.

В подавляющем большинстве случаев (87%) речь идет о временных видах на жительство в Польше сроком до 3 лет.