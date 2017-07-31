"Керченский - следующий": в Крыму ветер сдул "распиаренный" оккупантами новый мост (фото)

Подвесной мост между Симеизом и скалой Дива во временно оккупированном Крыму, который открыли в 26 июля 2017 года, уже недоступен для посетителей, поскольку его повредил сильный ветер, сообщает "Аргументы недели Крым".

Глава компании "Фрирайт", которая реализовывала проект, Анри Каунов никак не комментирует инцидент, поэтому сроки ремонта разрекламированного туристам объекта неизвестны.

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На новость о поломке моста сразу отреагировали и пользователи соцсети Twitter. Так, соответствующий пост появился на странице Roksolana Today&Крым.

"Симеиз. Подвесной мостик, открытый недавно, отвалился от ветра. Жалко, что в тот момент там не было Козенко,"депутата" Государственной Думы", — пишет пользователь.

Некоторые вспоминают, как Россия пиарится на теме строительства Керченского моста, который должен соединить аннексированный Крым с территорией РФ.

Напомним, ранее в США шквальный ветер сдул с моста поезд.