В США шквальный ветер сдул с моста поезд (Фото. Видео)
01:27, 28 апреля 2015Мир
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В американском городе Элмвуд (штат Луизиана) из-за сильной бури сошли с рельсов и свалились с моста 11 железнодорожных вагонов товарного поезда.
В США шквальный ветер сдул с моста поезд / twitter
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Вагоны упали на землю и разрушились. По предварительным данным, в них не было токсичных веществ, в результате инцидента никто не пострадал.
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В городе Батон-Руж (штат Луизиана) из-за сильного ветра произошли многочисленные разрывы линий электропередачи. Без электричества остались более 70 тыс человек. Поваленными деревьями были повреждены десятки автомобилей. Движение по улицам серьезно затруднено.
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