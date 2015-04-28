В США шквальный ветер сдул с моста поезд (Фото. Видео)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Вагоны упали на землю и разрушились. По предварительным данным, в них не было токсичных веществ, в результате инцидента никто не пострадал.

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В городе Батон-Руж (штат Луизиана) из-за сильного ветра произошли многочисленные разрывы линий электропередачи. Без электричества остались более 70 тыс человек. Поваленными деревьями были повреждены десятки автомобилей. Движение по улицам серьезно затруднено.