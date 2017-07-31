Создатели фильма "Захар Беркут" получат от Госкино 30 миллионов гривень

Государственное агентство Украины по вопросам кино окажет финансовую поддержку в сумме 30 млн грн на производство исторической драмы «Захар Беркут». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкино, фильм Ахтема Сеитаблаева создается по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

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«Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией «Kinorob» контракт о предоставлении проекта «Захар Беркут» государственной финансовой поддержки размером 30 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн», - говорится в сообщении.

Кинопроект стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино. Съемки начнутся в 2018 году.

Согласно сюжету, монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя всё на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Однако небольшая община горных охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Сеитаблаєв - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Ведущий ТВ-шоу «Храбрые сердца».

Как сообщал УНИАН, в июне украинского кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".