В Днепре умер военный, который получил ранение от взрыва на полигоне

В больницы Днепра умер один из восьми раненых 20 июля на полигоне в пгт Черкасском военнослужащий Юрий Тищенко. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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«30 июля в больнице имени Мечникова ушел на небо наш земляк Юрий Тищенко 1989 года рождения, который получил крайне тяжелое ранение 20 июля на полигоне в пгт. Черкасское... Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводов комиссии», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Днепропетровской области на 239-м общевойсковом полигоне во время соревнований на лучший танковый экипаж в результате взрыва получили травмы восемь военнослужащих. Военная прокуратура Южного региона Украины открыла по этому факту уголовное производство.

Установлено, что во время учебных стрельб из танка Т-64Б около 08:00 в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель, в результате чего были ранены восемь военнослужащих, находившихся неподалеку.

Пятеро из них эвакуировали в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, трое - доставлены в областную клиническую больницу имени Мечникова в тяжелом состоянии.

Отмечается, что следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели.

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к несчастному случаю.