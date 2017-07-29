Силы специальных операций должны стать элитой Вооруженных Сил Украины - Полторак

Министр обороны Степан Полторак отмечает, что Силы специальных операций должны стать элитой Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам во время торжественных мероприятий по случаю первой годовщины создания Сил специальных операций в учебно-тренировочном центре ССО ВСУ в Бердичеве.

Министр отметил, что и в будущем ССО должны быть силами, полностью готовыми к выполнению своих задач, и совместимыми с подобными силами специальных операций НАТО.

"У нас есть тесный контакт. Мы работаем, учимся вместе. И есть уже определенный результат", - сказал он.

Полторак отметил, что "Силы специальных операций в ближайшее время будут набирать обороты, мощность".

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"Они должны стать элитой Вооруженных Сил по всем направлениям", - подчеркнул министр обороны.

В рамках торжественных мероприятий состоялось награждение военнослужащих, демонстрация техники и показательные выступления по рукопашному бою, боевой и огневой подготовке.

*** Сегодня в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Он учрежден для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Родины, в соответствии с указом президента от 26 июля 2016 года.

Силы специальных операций - отдельный вид ВСУ, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.