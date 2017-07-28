В Житомире собрали очередную гуманитарную помощь украинским защитникам на восток страны

В Житомире собрали и отправят очередную гуманитарную помощь украинским защитникам на востоке страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, очередную гуманитарную помощь отправят в украинских защитников на восток страны.

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Помощь будет доставлять бойцам журналист и волонтер Татьяна Сиропятова.

"При поддержке председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича военным передаются продукты питания. Волонтеры собрали необходимую для бойцов технику – планшеты, ноутбуки, а также сезонные фрукты и овощи",- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля этого года на площади Королева в Житомире представители власти, общественности, волонтеры отправили гуманитарную помощь жителям Авдеевки, которую собрала Житомирщина.