Чиновник "Укрзализныци", которого поймали на взятке в 4 миллиона, забыл задекларировать золотые слитки

Правоохранители в ходе обысков у заместителя юридического департамента ПАО «Укрзализныця», нашли и изъяли более 220 тысяч долларов США, 13,5 тысяч евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и тому подобное, которые не были указаны в е-декларации чиновника, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Как выяснилось, несмотря на обязательность представления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сведений о указанные денежные средства и ценности, фигурантом уголовного производства такого сообщения к НАПК не отправлено и соответствующие изменения в электронную декларацию не внесены. В декларации, которая была подана должностным лицом, отражено лишь 150 тысяч гривен на счете жены», - говорится в сообщении.

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Заместителю юридического департамента ПАО «Укрзализныця» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время материалы указанного уголовного производства приобщены к материалам расследования относительно факта принятия лицом предложения неправомерной выгоды. На изъятое имущество и денежные средства судом наложен арест.

Как сообщал УНИАН ранее, уже начаты уголовные производства по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение). Суд по этому делу согласился с позицией прокуроров и избрал меру пресечения —содержание под стражей.