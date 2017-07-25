Минобороны объявило дополнительный прием военных вузов и колледжей сержантского состава

В Министерстве обороны объявили о проведении дополнительного приема на обучение в военные высшие учебные заведения (ВВУЗ) и колледжи сержантского состава (ВКСС).

Читайте такжеАбитуриенты с оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО и аттестатовКак сообщает пресс-служба ведомства, в связи с увеличением объемов приема на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, военных колледжей сержантского состава министр обороны Степан Полторак принял решение о проведении дополнительного приема на обучение в ВВУЗ и ВКСС.

В частности, дополнительный прием будет проведен в соответствии с приказом Минобороны от 11 мая 2016 №248 «Об утверждении Особенностей приема на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений для подготовки военных специалистов тактического уровня», который зарегистрирован в Министерстве юстиции 26 мая 2016 за №776/28906.

Также сообщается об установлении сроков дополнительного набора.

Так, прием документов кандидатов на обучение от военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава осуществляется до 30 июля 2017, а от гражданской молодежи - до 7 августа 2017 года.

Вместе с тем, проведение вступительных экзаменов (конкурсный отбор сертификатов внешнего независимого оценивания) для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава будет осуществляться с 31 июля до 10 августа 2017 года, а для гражданской молодежи - 8-10 августа 2017 года.

Зачисление поступающих будет осуществляться до 18.00 11 августа 2017.

В сообщении напоминается, что прием на обучение в ВВУЗ осуществляется на конкурсной основе в соответствии с правилами приема на обучение в ВВУЗ и ВКСС. Правила приема размещены на сайтах соответствующих учебных заведений.

Право участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам имеют военнослужащие ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры, которые проходят срочную военную службу. Также граждане Украины, уволенные со срочной военной службы в год поступления в ВВУЗ; военнослужащие рядового, сержантского (старшинского) состава, которые проходят военную службу по контракту; студенты высших учебных заведений, которые изъявили желание поступить на учебу в ВВУЗ и в дальнейшем проходить военную службу по контракту на должностях лиц офицерского состава.

В то же время, поступающие из числа выпускников военных лицеев, которые окончили обучение в год вступления в ВВУЗ, участвуют в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в ВВУЗ или результатам внешнего независимого оценивания (по их выбору).

Поступающие в ВВУЗ, кроме предоставления сертификата (сертификатов) Украинского центра оценивания качества образования или сдачи вступительных экзаменов по конкурсным предметам, обязательно проходят психологическое обследование, оценку уровня физической подготовленности и медицинский осмотр.

Также по дополнительным вопросам предлагается обратиться на горячую линию Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны по вопросам вступления в ВВУЗ и ВКСС: (044) 271-12-67.