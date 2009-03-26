Льготы национальному кино противоречат Европейской конвенции?

Законопроект народного депутата от Партии регионов Нестора ШУФРИЧА о предоставлении льгот национальным кинопроизводителям противоречит Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве, пишет еженедельник “Комментарии”.

Эту Конвенцию, подписанную Украиной еще в 2004 году, Верховная Рада ратифицировала одновременно с принятием в первом чтении законопроекта Н.ШУФРИЧА.

Ратификация Конвенции позволяет Украине участвовать в схемах финансирования производства фильмов по принципу многосторонности. Преимущество многосторонности - уменьшение взноса каждой из стран в бюджет фильма. В соответствии с Конвенцией, он должен составлять не менее 10% и не более 70% общей себестоимости кинематографического произведения.

Кроме того, в соответствии с Конвенцией, европейские фильмы, которые создаются по такой схеме, приравниваются к национальному продукту и пользуются льготами, предусмотренными законодательством каждой конкретной страны, принимавшей участие в их производстве.

Но именно здесь и возникает коллизия с законопроектом Н.ШУФРИЧА, отмечает издание. Этот документ предлагает считать фильм национальным, если его продюсер является гражданином Украины, а в состав съемочной группы (режиссеры, операторы, актеры) входит не более 30% лиц, не имеющих украинского гражданства. К тому же, 50% общего объема работ по производству фильма, тиражированию фильмокопий и его показу должны осуществляться субъектами кинематографии, зарегистрированными на территории Украины.

Комментируя несогласованность двух документов, заместитель министра культуры и туризма Украины Тимофей КОХАН отметил: «Действительно, выходит нонсенс, если изменения к закону «О кинематографии» идут вразрез с Европейской конвенцией. Но нам нужно было за что-то цепляться. Если бы этот законопроект не приняли в первом чтении, его опять отложили бы в долгий ящик. Теперь будем его дорабатывать, искать действенные варианты. Если не найдем компромисса, то закон «О кинематографии» будет касаться национального продукта, а Конвенция - кинопродукции совместного производства».

Впрочем, чтобы получить доступ к европейским источникам финансирования кинопроизводства в соответствии с положениями Конвенции, Украина еще должна уплатить вступительный и годовой взносы в фонд Eurimages, который поддерживает производство, дистрибуцию и прокат европейской кинематографической продукции. Размер этого взноса рассчитывается для каждой страны отдельно, исходя из ее экономических показателей. Для Украины он должен составлять приблизительно 300 тыс. евро в год. Денег этих Министерство культуры и туризма пока не имеет, хоть и надеется найти.

«Пока денег нет, но будем искать. Думаю, что, даже невзирая на кризис, мы найдем возможность уплатить взнос. Важно, что есть понимание Министерства финансов о необходимости этого взноса. И главное: сам Eurimages уже соглашается пойти на уступки, и снизить размер взноса», - заверил «Комментарии» Т.КОХАН.