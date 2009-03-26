Посол США рад, что американский корабль встретили протестами

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает проявлением демократии вчерашнюю акцию протеста против визита в Севастополь фрегата ВМС США «Klakring».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Севастополе.

По словам посла, «во всем мире, когда американские корабли посещают порты, как правило, очень положительная реакция на то, что наши моряки и наши граждане прибывают с визитом».

В то же время У.ТЕЙЛОР отметил, что «порой эти визиты могут вызвать полемику. В демократических странах люди имеют право выражать собственные взгляды, независимо от того, противоречивые они, или нет».

По словам посла США, он «с большим уважением» относится к демократии в Украине.

«Я рад видеть то, что люди выражают свои взгляды. Я был бы рад случаю поговорить с людьми, которые не желают, чтобы американский корабль посетил Севастополь».

По мнению У.ТЕЙЛОРА, визит американского корабля - это проявление дружбы, дружественных связей между Украиной и США.

Как сообщал УНИАН, утром 25 марта в порт Севастополя прибыл с дружественным визитом фрегат ВМС США «Klakring».

Приход корабля сопровождался акцией протеста со стороны ряда политических сил города, в частности, на площади Нахимова и Графской пристани собрались несколько десятков активистов местных организаций ПСПУ, Партии регионов и «Русского блока».

Визит американского корабля продлится три дня, до утра 28 марта.