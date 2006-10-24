Сегодня в 17.00 киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вручит ключи 179-ти новоселам жилого дома, возведенного за средства городского бюджета (Дарницкий район, ул. Полесская, 15-а).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ключи получат многодетные семьи, больные туберкулезом, сироты, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы І и ІІ категорий.

В 16.00 – выезд журналистов со двора столичной мэрии (Крещатик, 36).

Аккредитация проводится до 15.30 по телефонам: 279-24-11 и 279-93-42.