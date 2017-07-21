На Закарпатье объявили дни траура в память о погибших на Донбассе бойцах 128-й бригады

В Закарпатской области в пятницу и субботу 21 и 22 июля объявлено дни траура в память о погибших в зоне антитеррористической операции на Донбассе бойцах 128-й бригады-уроженцев Закарпатья.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Геннадий Москаль.

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Как уточнили в пресс-центре, в течение этой недели в ходе боевых действий на Донбассе погибли двое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, жителей Закарпатья. Это 22-летний Золтан Балаж из Виноградова и 21-летний Сергей Гладкий из Страбичева Мукачевского района.

«Молодые ребята отдали свои жизни, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в память о погибших героях на Закарпатье объявляются дни траура», - цитирует Москаля пресс-центр.

Согласно распоряжению председателя ОГА, государственные флаги на административных зданиях будут приспущены, органам государственной власти, местного самоуправления, а также телерадиокомпаниям рекомендовано ограничить проведение и трансляцию развлекательных мероприятий.