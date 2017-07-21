Сутки в АТО: пятеро военных погибли и еще восемь ранены, ВСУ жестко ответили боевикам

В зоне АТО после 18:00 20 июля незаконные вооруженные формирования усилили активность на Донецком направлении и заставили ВСУ открыть огонь в ответ. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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"Начиная с 19 и почти до 23 часов, из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия боевики 4 раза, с разных направлений били по нашим позициям под Авдеевкой. Каждый раз в ответ украинские военные открывали плотный огонь, заставляя противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце суток, бандиты из минометов и гранатометов обстреливали наши опорные пункты на шахте Бутовка. Силы АТО также отрыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В этом огневом противостоянии один наш военный погиб, один получил ранения.

В штабе добавили, что на Луганском направлении около 22 часов бандформирования нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на Донецком возле поселка Водяное.

"В целом за прошедшие сутки противник 29 раз открывал огонь по нашим позициям. В ответ силы АТО 16 раз применяли оружие. К сожалению, пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения. Стоит добавить, что благодаря умелым и оперативным действиям наших бойцов противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе", - подытожили в штабе.