Мощное землетрясение в Эгейском море: информация о пострадавших украинцах не поступала

По состоянию на утро 21 июля информации о пострадавших во время землетрясения в курортных регионах Турции и Греции не поступало. Об этом сообщает Департамент консульскої службы МИД.

Читайте такжеУ курортного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

"#Землетрясение #Греция, #Турция. Консул сообщает, что по состоянию на 08:00 информация о пострадавших не поступала", - сказано в официальном "Твиттере".

#Землетрясение в #Греция, #Турция. Консул сообщает, что по состоянию на 08:00 информация о пострадавших не поступала. — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) July 21, 2017

Как сообщал УНИАН, землетрясение произошло в 01:31 по местному времени. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Всего известно о 120 пострадавших.

В Бодруме на некоторых старых зданиях возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.

В результате землетрясения на курортном греческом острове Кос, который находится неподалеку от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали.

По данным властей турецкой провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было. Мэр Бодрума Мехмед Кочадон сообщил, что в некоторых старых зданиях возникли трещины.