В Сумах отменили чрезвычайное положение

Сегодня в Сумах впервые в его истории состоялось общегородское Вече, которое вчера созвал городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, вече было созвано с целью найти выход из кризисной ситуации, сложившейся вокруг полигона городской мусорной свалки около села Верхняя Сыроватка. К сегодняшнему дню в Сумах накопилось более 10 тысяч кубических метров, или свыше 6 тысяч тонн невывезенного мусора, и с 19 октября в городе было объявлено чрезвычайно-опасное экологическое положение.

На Вече пришли около 300 жителей Сум. Представители общественной организации «Ночной дозор», от которой на прошлых выборах победил Г.МИНАЕВ, держали плакаты: «Кто подогревает протесты в Верхней Сыроватке?», «Город утопает в грязи! Гаркавая, спаси нас!», «Ми – за життя без сміття, а губернатор?», «Гаркава, прийми рішення: Суми – не смітник!» и другие. В своем выступлении Г.МИНАЕВ отметил, что исчерпал собственные возможности в решении вопроса, а потому ожидает помощи от главы Сумской ОГА Нины ГАРКАВОЙ и областного управления МВД.

В конце полуторачасового обсуждения вопроса Г.МИНАЕВ после разговора по телефону сообщил, что громада Верхней Сыроватки идет на сотрудничество с громадой города Сумы. Таким образом, сегодня около 16.30 пикет возле полигона для складирования твердых бытовых отходов был снят и возобновлен вывоз мусора из города Сумы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, завтра начинает работу комиссия, в состав которой вошли 9 представителей Верхней Сыроватки и главы депутатских комиссий Сумского горсовета. Комиссия согласует текст соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве обеих громад.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением территориальной громадой села Верхняя Сыроватка бессрочной акции протеста против размещения полигона твердых бытовых отходов на землях государственного запаса на территории Верхнесироватского сельского совета Сумского района Сумской области, с территории Сум с 16 октября был прекращен вывоз твердых бытовых отходов, что грозило экологической и эпидемиологической катастрофой.

Решить проблему складирования отходов около Сум поможет строительство мусороперерабатывающего завода, начало которого запланировано на ноябрь 2006 года. Согласно рекомендациям экологов, завод будет работать по технологии сортировки и брикетирования отходов (технологии сжигания были отвергнуты, как экологически опасные). Уже проведен 1 этап по рекультивации полигона для складирования ТБО в Верхней Сыроватке. Городские власти уже выделили для этих целей почти 1 млн. грн. Для полной рекультивации необходимо еще 150 тыс. тонн грунта, или приблизительно 11 месяцев эксплуатации старой карты полигона до ее полного закрытия.

Сессия сельского совета 21 октября приняла решение категорически отказать городу в продолжении эксплуатации полигона. Аналогичное решение уже принималось депутатами Верхней Сыроватки раньше, и было отменено Хозяйственным судом города Сумы, который постановил запретить любым лицам препятствовать использованию полигона для складирования ТБО. Согласно поручению главы Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, было приказано обеспечить эксплуатацию полигона, подать иск в хозяйственный суд по поводу препятствования использования полигона, обратиться во все необходимые инстанции и принять все меры по недопущению чрезвычайной ситуации в городе.