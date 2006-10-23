Цена на газ покажет, на что способно правительство

Советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ надеется, что во время запланированного на завтра визита в Киев главы правительства Российской Федерации Михаила ФРАДКОВА Кабинет Министров Украины проведет результативные переговоры о цене на газ, который Украина будет импортировать в 2007 году.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, советник главы государства уверен, что украинское правительство приложит все усилия, чтобы на протяжении 2007 года Украина закупала газ по 95 долларов за тысячу кубометров.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, которое «заверяет в налаженных тесных и дружественных отношениях с Москвой, сможет убедить российскую сторону не поднимать нынешнюю цену на газ (95 долларов за тысячу кубометров) или даже снизить ее».

Советник Президента Украины убежден, что окончательное определение цены, по которой Украина будет покупать газ в следующем году, «станет индикатором способности украинского правительства не на словах, а на деле обеспечивать экономические интересы своего государства».

Как сообщал УНИАН, газета «КоммерсантЪ Украина» со ссылкой на свои источники в «Газпроме» и российском правительстве сообщила, что Россия требует от Украины ряд политических и экономических уступок в обмен на сохранение цены на газ в 2007 году на уровне 130 дол. за тысячу кубометров.

«Москва требует быстрого проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО, продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины после 2017 года, а также пятилетнего сотрудничества с компанией RosUkrEnergo», - пишет издание.

При этом, по данным газеты, Россия готова сохранить цену в 130 долларов за тысячу кубометров, даже в случае выполнения всех вышеупомянутых условий, только на 1 год.

Издание утверждает, что Москва рассчитывает на успешное завершение переговоров во время встречи премьеров двух стран, которая состоится в Киеве 24 октября.