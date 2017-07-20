Послы G7 призвали Украину расследовать убийство Шеремета и наказать виновных

Послы стран G7 ("Большой семерки") подчеркнули важность продолжения расследования обстоятельств убийства журналиста Павла Шеремета, а также необходимость привлечения виновных в совершении этого преступления к ответственности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Посольства Италии в Киеве.

Читайте такжеМВД о деле Шеремета: мы не можем похвастаться наличием подозреваемых"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран «Большой Семерки» подчеркивают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности. Мы продолжаем поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.